Строители моста в Новолитовске приступили к новому этапу работ

Строители моста через реку Литовка на дороге Артем—Находка—порт Восточный приступили к бетонированию скважин опор.

Как сообщили «Вестям: Приморье», в настоящий момент идет бурение шестой скважины, пять уже забетонированы. Всего у моста будет семь опор, для них пробурят 21 скважину под сваи. Также идет отсыпка земполотна на подходах к мосту, из необходимых 65 тысяч кубометров выполнено 25 тысяч.

Мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по пять метров. Длина моста с подходами составит 760 метров, непосредственно мостового перехода – 144 метра.

Завершить работы по строительству моста через реку Литовка на дороге Артем—Находка—порт Восточный планируется по графику в 2018 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]