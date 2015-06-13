Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:07
  0

Анонс на 14 июня

14 июня во Всемирный день донора во Владивостоке с 8.30 до 13.30 на краевой станции переливания крови (ул. Октябрьская, 6) жителей города приглашают сдать кровь для тех, кто в ней нуждается.

После 14 июня во Владивостоке на улице Холмистой заработает площадка для складирования мусора.

14 июня г. Владивосток, центр уличного баскетбола (ул. Овчинникова, 34). Чемпионат Приморского края по уличному баскетболу 3х3 среди мужских команд. Начало в 19.00.

14—18 июня г. Уссурийск. Краевые финальные соревнования «Кожаный мяч», этап всероссийских соревнований, команды 2005-06 гг.р.

14 июня — Международный день блогера.

14 июня — День работника миграционной службы России.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря