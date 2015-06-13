Анонс на 14 июня
14 июня во Всемирный день донора во Владивостоке с 8.30 до 13.30 на краевой станции переливания крови (ул. Октябрьская, 6) жителей города приглашают сдать кровь для тех, кто в ней нуждается.
После 14 июня во Владивостоке на улице Холмистой заработает площадка для складирования мусора.
14 июня г. Владивосток, центр уличного баскетбола (ул. Овчинникова, 34). Чемпионат Приморского края по уличному баскетболу 3х3 среди мужских команд. Начало в 19.00.
14—18 июня г. Уссурийск. Краевые финальные соревнования «Кожаный мяч», этап всероссийских соревнований, команды 2005-06 гг.р.
14 июня — Международный день блогера.
14 июня — День работника миграционной службы России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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