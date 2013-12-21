Поисковики в Приморье нашли останки членов экипажа советского бомбардировщика

Отряд "Авиапоиск" обнаружил в тайге в Приморье останки двух членов экипажа советского бомбардировщика ДБ-3А, который разбился, предположительно, в 1942 году.

"Во время экспедиции в Чугуевском районе Приморья поисковики подняли останки двух членов экипажа, а также личные вещи, цилиндр двигателя самолета с номером", - сообщил командир отряда Ярослав Ливанский.

Теперь поисковикам во время работы с архивами предстоит установить имена погибших, найти родственников членов экипажа, выяснить обстоятельства крушения самолета. Также будет решаться вопрос о захоронении погибших летчиков.

Предположительно, бомбардировщик разбился в 1942 году, а причиной крушения стало либо обледенение, либо самолет ушел в штопор. После падения он загорелся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Бомбардировщик врезался в заросший лесом склон горы в труднодоступном районе, место катастрофы поисковики обнаружили в прошлом году, тогда же удалось найти останки одного из членов экипажа. Всего на борту самолета, по данным отряда "Авиапоиск", находились три человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]