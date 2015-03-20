В Находке запрещена работа детской игровой в одном из торговых центров
Прокуратура Находки провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности при организации услуг детской игровой комнаты «Legушка», расположенной в МФК «Находка-Мега».
В ходе проверки помимо выявленных нарушений требований пожарной безопасности установлено, что игровая комната расположена на третьем этаже здания Комплекса, что запрещено: игровые зоны для детей выше второго этажа здания размещать нельзя (СНиП 31-06-2009). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Указанные нарушения послужили основанием для обращения прокурора в суд с иском о запрете осуществления в указанной игровой зоне деятельности, связанной с пребыванием детей.
Решением Находкинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Судебный акт в законную силу не вступил, его фактическое исполнение находится на контроле в прокуратуре города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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