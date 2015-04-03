В Дальнегорске суд рассмотрит дело о взятке за автомобильные права
Прокурором города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения местного экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по ПК, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, в марте т.г. фигурант, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, получил через посредника взятку в виде денег в сумме 15 тыс. рублей за успешную сдачу государственного экзамена на право управления транспортным средством одной из обучающихся.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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