В Дальнегорске суд рассмотрит дело о взятке за автомобильные права

Прокурором города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения местного экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по ПК, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в марте т.г. фигурант, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, получил через посредника взятку в виде денег в сумме 15 тыс. рублей за успешную сдачу государственного экзамена на право управления транспортным средством одной из обучающихся.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]