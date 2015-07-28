Пропавшая в Приморье девочка найдена
Пропавшая в Приморье 15-летняя Александра Ш. найдена. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на dpskontrol_125rus.
Где находилась школьница все это время, не уточняется.
Девочка жива и невредима.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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