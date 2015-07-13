В ТОР «Надеждинская» идет возведение производственно-административного здания для резидентов
В Приморье началось возведение производственно-административного здания на площадке территории опережающего развития «Надеждинская». Строительство планируется завершить к концу 2018 года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Резиденты ТОР смогут арендовать помещения для реализации своих бизнес-проектов на льготных условиях и разместить в здании площадью около 2800 квадратных метров производства различного профиля.
Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы, завершается проектирование здания, уже в июне документация будет направлена на экспертизу. Все конструктивные части здания законтрактованы и будут доставлены до конца месяца.
Новое здание будет снабжено электричеством, водой и газом, оснащено системами водоотведения и ливневой канализации. Теплоснабжение обеспечит газовая котельная.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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