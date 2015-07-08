В мае уровень загрязнения воздуха во Владивостоке оценивался как «низкий»
Ежедневные наблюдения за состоянием загрязнения воздушного бассейна во Владивостоке проводятся на шести стационарных ПНЗ Государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды. Отбор проб воздуха производится три раза в сутки в 7, 13 и 19 часов. Отбор проб атмосферных осадков производится на станции Садгород. Там же производится ежедневный отбор проб атмосферных аэрозолей для определения содержания в них радионуклидов. Радиационный фон измеряется на ст. Владивосток в автоматическом режиме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
В минувшем мае случаев экстремально высокого (ЭВЗ) (превышение ПДК в 50 раз) и высокого (ВЗ) (превышение ПДК в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха отдельными примесями зарегистрировано не было.
В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае 2018 г. и в аналогичный период 2017 г. оценивался как «низкий».
На графике 1 представлена сравнительная характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха веществами, вносящими наибольший вклад в загрязнение атмосферы г. Владивостока.
Как следует из диаграммы (график 1) по сравнению с маем 2017 г. наблюдается снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 2018 г. взвешенными веществами и диоксидом азота в 1,1 раза, бенз(а)пиреном и оксидом углерода в 1,3 раза, а также оксидом азота в 1,5 раз. При этом в мае 2018 года наблюдается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в 1,1 раза.
Графики 2 и 3 иллюстрируют, что в мае 2017 и 2018 года наиболее загрязненным является район остановки Постышева, который располагается вблизи автомагистрали с интенсивным движением транспорта. Воздух в городе в основном загрязнён диоксидом азота и формальдегидом что в свою очередь обусловлено выбросами огромного количества автотранспорта, а также выбросами промышленных и энергетических предприятий.
Кислые осадки в мае текущего года в районе станции «Садгород» не зафиксированы.
Радиационный фон в городе в течение месяца находился в пределах природного гамма-излучения (12-15 мкР/час). Радионуклиды техногенного происхождения в атмосферных аэрозолях не обнаружены.
Графики - Примгидромет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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