В Приморье на электронные торги выставлен участок под аквакультуру
На электронные торги выставлен участок под аквакультуру площадью 68 га, расположенный в Приморском крае. Это первый участок под аквакультуру, сформированный Росрыболовством.
В течение месяца все инвесторы, заинтересованные в развитии бизнеса по производству аквакультуры, могут подать заявку и принять участие в электронном аукционе, который состоится в начале июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Проведение аукционов в электронной форме позволит исключить ряд негативных факторов, характерных для очных торгов и конкурсов. Предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности.
В настоящее время в Приморском крае действуют 80 рыбоводных хозяйств, общая площадь предоставленных им в пользование участков – более 58 тысяч гектаров. На «морских огородах» выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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