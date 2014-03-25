Начальник теруправления имущественных отношении МО РФ вымогал взятки у предпринимателей Приморья

Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего начальника «Дальневосточного территориального управления имущественных отношений» Минобороны России Евгения Фомина, вымогавшего взятки у предпринимателей за заключение договоров аренды и подготовку документов, способствующих незаконному отчуждению объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-релиз УФСБ по Тихоокеанскому флоту.

По версии следствия, крупный военачальник наладил "семейный подряд" по вымогательству взяток. Так, при посредничестве своего сына - специалиста «Инженерно-технического центра» МО России Андрея Фомина, им была получена взятка в размере 750 тыс. рублей от руководителя дальневосточной компании по производству марикультуры за положительное решение вопроса о передаче коммерсанту участка земли на о. Русском, стоимостью более 48 млн. рублей.

На основании собранных военными контрразведчиками доказательств Военным следственным управлением Следственного комитата России по Восточному военному округу возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении Евгения Фомина и ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» в отношении его сына Андрея Фомина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]