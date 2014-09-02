Начальник теруправления имущественных отношений МО РФ и его сын осуждены за взятки во Владивостоке

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего начальника «Дальневосточного территориального управления имущественных отношений» Минобороны России Евгения Фомина к 8 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей, а его сына - специалиста «Инженерно-технического центра» МО России Андрея Фомина к 6 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей. "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-релиз УФСБ по ТОФ.

По версии следствия, Евгений Фомин при посредничестве своего сына получил взятку в размере 750 тыс. рублей от руководителя дальневосточной компании по производству марикультуры за положительное решение вопроса о передаче коммерсанту участка земли на о. Русском, стоимостью более 48 млн. рублей.

На основании собранных военными контрразведчиками доказательств Военным следственным управлением Следственного комитата России по Восточному военному округу возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении Евгения Фомина и ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» в отношении его сына Андрея Фомина.

9 июня суд согласился с доводами следствия и приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения и крупному денежному штрафу. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]