"Корабль пустыни" обнаружен в пригороде Владивостока (фото)
В пригороде Владивостока нашли одинокого верблюда, который мирно прогуливался около трассы. Фотографию экзотического животного опубликовали очевидцы в популярном инстаграм-паблике @МаркЧернослив, сообщают "Вести:Приморье".
По мнению комментаторов, верблюд «прописан» в местном зверинце или проживает на частном подворье. «Это в Тимофееке на ферме держат», — поделился информацией пользователь соцсети.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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