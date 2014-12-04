"Корабль пустыни" обнаружен в пригороде Владивостока (фото)

В пригороде Владивостока нашли одинокого верблюда, который мирно прогуливался около трассы. Фотографию экзотического животного опубликовали очевидцы в популярном инстаграм-паблике @МаркЧернослив, сообщают "Вести:Приморье".

По мнению комментаторов, верблюд «прописан» в местном зверинце или проживает на частном подворье. «Это в Тимофееке на ферме держат», — поделился информацией пользователь соцсети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]