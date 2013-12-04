Бензин по 100 рублей? Козак рассказал, что будет делать правительство

Во время селекторного совещания с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что рост цен на топливо до 100 рублей невозможен, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"100 рублей — это невозможно. Это исключено. У правительства есть достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо. Мы прекрасно понимаем, что подобный рост цен станет ударом по другим секторам экономики, а также по бюджету регионов", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в целом по стране ситуация на рынке стабилизировалась. По его словам, наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях, на уровне 30 мая, хотя по отдельным регионам замечены небольшие отклонения в сторону увеличения стоимости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]