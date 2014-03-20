Бьет по мишени. Самый современный в мире аппарат для лечения рака появился в приморском онкодиспансере. В эти дни в новом лечебно-диагностическом корпусе идет установка сверхточного и сверхэффективного оборудования. Линейный ускоритель дистанционного облучения на месте монтируют специалисты из Германии. Подобную технику в Приморье будут использовать впервые. После 4 лет заморозки по поручению главы региона в этом году завершилось строительство окнодиспансера. Сейчас продолжается монтаж оборудования. И первых пациентов современное отделение примет уже с начала сентября.

В самый ответственный момент с английского переходит на родной немецкий. Инженер из Франкфурта почти по миллиметрам стыкует с фундаментом 15-тонный аппарат — линейный ускоритель дистанционного облучения. Параллельно в этом же крыле собирают и его близнеца. 117 ящиков оборудования — посылку из Германии только распаковывали двое суток. Для края эти два аппарата — уникальная техника. Монтаж идет почти без перерывов.

Герхард Хихмер, представитель немецкой компании: «Это сложно оборудование, но у нас есть многолетний опыт. Устанавливаем аппараты по всему миру. Были в Африке, Израиле, и вот Россия».

Высокая энергия для лечения рака. Модель последнего поколения излучает 20 мегаэлектронвольт. Настолько мощная, что понадобилась специально оснащенная комната. Это, скорее, бетонная коробка: стены толщиной 1.5—2 метра; на входе — массивная дверь (одна створка весом до 900 килограммов). За сверхмощностью — сверхбережность к пациентам. Ускоритель относят к неагрессивному методу лечения. Еще один плюс — сверхточность. Как говорят врачи, бьет исключительно в мишень. Незаменим в радиотерапии и радиохирургии.

Павел Статинов, инженер по радиационной безопасности ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»: «У этих аппаратов возможность выжигать опухоли в диаметре 1 мм. Может также использоваться в режиме гамма-ножа, делать бесконтактные операции».

Эффективное лечение злокачественных опухолей, за которым раньше ездили в другие регионы и даже страны, теперь будет доступно в крае. Кроме линейных ускорителей, уже в диагностическом крыле готовы к работе томографы. Современное оборудование позволит принимать вместо 50-ти 3000 пациентов в год. Лечение на суперсовременном оборудовании начнут уже в сентябре.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]