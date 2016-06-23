Международный кинофестиваль «Человек и море—2018» после своего официального закрытия продолжает удивлять зрителей. Лучшие документальные фильмы показали в Приморском отделении Русского географического общества.

Библиотека географического общества на несколько часов превратилась в кинозал. На экране — лучшие документальные работы кинофестиваля.

Возможность окунуться в подводный мир Арктики, открыть новые страницы истории о подводниках, судостроителях, ученых, представилась приморским краеведам.

Алиса Николаева, экскурсовод: «В связи с работой не было возможности посмотреть фильмы во время фестиваля. А здесь — редкая возможность увидеть работы, тем более, что большинство из них связаны с Приморским краем!»

Примечательно, что из 100 работ для участия в конкурсной программе были отобраны 28. Из них 10 стали победителями в номинациях кинофестиваля. Это фильмы о море и людях, с ним связанных, о дальних плаваниях и исследованиях, о мужестве и победах.

Виталий Касько, председатель независимого сообщества экскурсоводов: «Фильмы о природе, «Архипелаг императрицы Евгении», о заповеднике, о «Дальзаводе» даже немного отодвинули впечатление о фильме про подводную лодку. Я даже не ожидал!»

В научно-просветительском обществе, богатом своими исследованиями и экспедициями, фестиваль «Человек и море» считают одним из важных событий в жизни края.

Здесь — галерея человеческих судеб показана через призму морской документалистики. А погружение в миры, незнакомые широкому кругу, позволяет узнать многое о морских профессиях, освоении морских территорий страны.

Алексей Шведчиков, курсант МГУ им. Невельского: «Такие фильмы расширяют кругозор, сразу становишься умнее. Например, нам задают вопросы на парах, а мы чего-то не знаем. Поэтому таких фильмов нужно смотреть все больше больше…»

Завершился показ кинопроектом «Арктика. Зазеркалье». Вселенная подводного царства Белого моря захватывает дух на протяжении всего фильма.

Ольга Родина, жительница Владивостока: «Настолько разнообразно и интересно все. Особенно последние кадры, когда нашли это необычное животное. Я сидела буквально с открытым ртом!»

«Арктика» — это новое высокотехнологичное кино, снятое телеканалом «Моя планета». Именно эта работа и завоевала Гран-при фестиваля «Человек и море—2018».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]