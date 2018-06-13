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Жительницы Приморья поддержали флэшмоб #учителятожелюди

Жительницы Приморья поддержали флэшмоб #учителятожелюди

Флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы из Омска (фото 1) продолжает набирать обороты. Российские педагоги, а также им сочувствующие, активно размещают в соцсетях свои снимки на пляжах. Фото они сопровождают хештегом #учителятожелюди. К флэшмобу присоединились и жительницы Приморья.(см. фото ниже).

Напомним, что молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа.

Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен образования" 9 июня был запущен флешмоб в поддержку педагога. Пользователи соцсети выкладывают свои фото в купальниках под хештегом #УчителяТожеЛюди. Организатор акции Иван Платонов сообщил РИА Новости, что только в его сообществе уже приняли участие в акции более ста учителей, но еще больше людей выложили фото на личных страницах.

Позже стало известно, что учительница истории вернется в омскую школу, из которой была уволена за фотосессию в купальнике.

 

 

Безусловно, я отчётливо понимаю, что любая профессия наносит определённый отпечаток на жизнь человека. Касаемо учительства, -так это вообще целый ряд запретов и фраз #тыжучитель. Понимая и принимая всю действительность, хочется внести немного здравого смысла. Мой пост в поддержку учительницы из Омска, которую уволили из школы за публикацию снимка в купальнике🤷🏻‍♀️ я публикую фото с хэштегом #учителятожелюди , поскольку я считаю, что мы живем в современном мире, и даже учителя (да-да!!) имеют право на личную жизнь и личное пространство 🙌🏻 ⁉️А что думаете Вы⁉️

Публикация от Zelenkova /Volkova/ Tatyana🐝 (@zelenkova__tati)

Листайте карусель ▶️▶️🎡 Преподавателя из Омска обвинили за то , что она подорвала авторитет в школе своими фото и мол педагог такого не может позволить . Виктория в свободное от работы время ходила в модельную школу, снималась для магазинов +size . В итоге после сильного скандала ей пришлось написать заявление об увольнение . Что думаете !???👩🏼‍🏫🤔 Жду ваших комментов 🔽🔽🔽 #учителятожелюди#учителяпоймут#флэшмоб#beauty#inspire#sea#summertime#summer#vdk#vladivostok

Публикация от Priimak Alina (@malenkaya_)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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