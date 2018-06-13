Жительницы Приморья поддержали флэшмоб #учителятожелюди

Флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы из Омска (фото 1) продолжает набирать обороты. Российские педагоги, а также им сочувствующие, активно размещают в соцсетях свои снимки на пляжах. Фото они сопровождают хештегом #учителятожелюди. К флэшмобу присоединились и жительницы Приморья.(см. фото ниже).

Напомним, что молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа.

Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен образования" 9 июня был запущен флешмоб в поддержку педагога. Пользователи соцсети выкладывают свои фото в купальниках под хештегом #УчителяТожеЛюди. Организатор акции Иван Платонов сообщил РИА Новости, что только в его сообществе уже приняли участие в акции более ста учителей, но еще больше людей выложили фото на личных страницах.

Позже стало известно, что учительница истории вернется в омскую школу, из которой была уволена за фотосессию в купальнике.



