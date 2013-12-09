При Думе Владивостока сформирован новый состав Общественной молодежной палаты. Видеорепортаж Марии Ежевской
При Думе Владивостока сформирован новый состав Общественной молодежной палаты — это активные жители города, представители общественных молодежных организаций, молодые политики, которые уже приступили к работе. Сегодня они встретились с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмилой Талабаевой.
За поддержкой — к сенатору. Новый состав молодежной палаты при Думе Владивостока только сформирован, но уже презентует свои идеи. На встрече с членом Совета Федерации Людмилой Талабаевой говорят и о проблемах, озвучены вопросы от жителей краевой столицы.
Андрей Брик, председатель Думы г. Владивостока: «Это и жалобы, и предложения. Мы подборку сделали наибольшее количество тех тем, которые волнуют сегодня жителей Владивостока. Мы это транслировать будем на уровень Совета Федерации через члена Совета Федерации Людмилу Заумовну».
Разработка закона о молодежной политике, вопрос идеологии в стране — лишь часть тем, которые подняли юные политики. И такого диалога власти ждали и готовы прислушиваться к активистам.
Людмила Талабаева, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Сегодня молодежь настолько умная, эрудированная, в особенности у которой есть мотивация, очень ответственная. Ей можно доверить даже регионы».
Представили на встрече члены молодежной палаты и свои проекты — это создание приложения для смартфонов «Культурный гид», которое поможет туристам и горожанам узнать Владивосток лучше, пройтись по самым интересным маршрутам. Поговорили о необходимости введения «Парламентских уроков» и даже презентовали идею строительства жилья для молодых специалистов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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