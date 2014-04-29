В преддверии Дня города во Владивостоке помоют 15 памятников

Во Владивостоке в преддверии 158-летия специалисты приведут в порядок 15 различных объектов, связанных с историей города.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении культуры администрации Владивостока, работы будут вестись поэтапно с 27 июня по 2 июля, специалисты используют химический и механический методы. Сначала при помощи специального водного моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента – грязь удаляется струей воды с помощью специального оборудования.

Специалисты очистят и помоют Ростральную колонну в честь 100-летия Владивостока (ул. Маковского, в районе дома № 290), памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур» в 1860 году (Корабельная набережная, причал № 33), памятник исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому (в районе ул. Светланской, 67).

Также в краевом центре приведут в порядок памятники минерам Владивостокской крепости, расстрелянным в 1907 году (в районе ул. Коммунаров, 21-23), матросам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 году (ул. Сахалинская, в районе дома № 44), памятник Сергею Лазо в Театральном сквере, Ленину в районе привокзальной площади и другие объекты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]