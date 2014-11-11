"Вести: Приморье": Cотрудники МФЦ в Кавалерово устроили танцы на рабочем месте

Начинают рабочий день не с кофе, а с танцев. Сотрудники многофункционального центра в Кавалерово ежедневно настраиваются на продуктивный день максимально творчески. Этот МФЦ заслуженно носит звание лучшего в Приморском крае. В первую очередь за хорошо подобранную команду. Впрочем и по объемам работ многофункциональный центр тоже бьёт все рекорды. Как танцы сказываются на работе МФЦ, узнаете сегодня в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье» в 18.40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]