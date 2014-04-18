Приморский центр переливания крови отметил День донора
Всемирный день доноров отметили аншлагом в приморском центре переливания крови. Для доноров, которые впервые примут участие в акции приготовили подарки: футболки, флеш-карты и сладости. Порции крови ежедневно необходимы медикам для проведения хирургических операций, особенно экстренных, их ждут пациенты онкобольниц. Именно поэтому важно, чтобы как можно больше горожан включилось в акцию по сдаче крови. Стать донором может каждый совершеннолетний гражданин, не имеющий проблем со здоровьем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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