Приморцы смогут увидеть матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на центральной площади Владивостока

14 июня в 18.00 в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В первом матче мундиаля сыграют команды России и Саудовской Аравии.

Несмотря на географическую удаленность и разницу в часовых поясах приморские любители футбола также будут смотреть трансляции по телевидению и интернету матчи сильнейших команд, которые будут проходить в течение месяца.

На центральной площади Владивостока Администрацией Приморского края организована специальная площадка для массовых просмотров, на которой на большом экране будут транслироваться в прямом эфире матчи Чемпионата мира с участием сборной России, а также матчи 1/8 финала, ¼ финала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Безопасность просмотров будет обеспечиваться сотрудниками УВД.

Первая трансляция на площадке для массовых просмотров на центральной площади пройдет в ночь с 14 на 15 июня. Начнется трансляция в 00.30 15 июня с церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA на стадионе «Лужники», на которой выступят мировые звезды – известный певец Робби Уильямс, знаменитая российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо. После церемонии открытия состоится первый матч мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии.

Отметим, Приморский край уже стал частью истории Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В начале мая главный футбольный трофей на протяжении трех дней находился во Владивостоке. Несколько тысяч приморцев смогли увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA-2108 и сфотографироваться с ним на память. Глава региона Андрей Тарасенко встретил звездных гостей, сопровождавших почетную награду: чемпиона мира по футболу Жилберту Силва, Посла Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA Викторию Лопыреву и Посла Чемпионата мира по футболу FIFA Наталью Водянову. Они также приняли участие в товарищеским юнифайд-матчем вместе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья,

Напомним, игры Чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также впервые мундиаль будет проходить на территории двух частей света - Европы и Азии.

Расписание трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

на центральной площади Владивостока:

ГРУППОВОЙ ЭТАП

15 июня 01:00 ч. команды: РОССИЯ – Саудовская Аравия

20 июня 04:00 ч. команды: РОССИЯ – Египет

26 июня 00:00 ч. команды: Уругвай – РОССИЯ

1/8 ФИНАЛА

02 июля 00:00 ч. Команда 1 из группы В – Команда 2 из группы А

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

07 июля 00:00 ч. Победитель матча W49 - Победитель матча W50

ПОЛУФИНАЛЫ

12 июля 04:00 ч. Победитель матча W59 - Победитель матча W60

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

15 июля 00:00 ч. Проигравший матча L61 - Проигравший матча L62

ФИНАЛ

16 июля 01:00 ч. Победитель матча W61 - Победитель матча W62

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]