Культурные ценности, изъятые на границе, передали в музей уссурийские таможенники
Антикварные самовар и два бра, созданные более 100 лет назад, передали уссурийские таможенники в музей г. Артёма Приморского края. Незадекларированные культурные ценности обнаружили в багаже китайского туриста, который следовал на родину через пункт пропуска МАПП Пограничный Уссурийской таможни. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову, представителя Уссурийской таможни.
Как показала экспертиза, жаровый самовар произведен в конце XIX — начале XX века на фабрике А. Панфилова, а два настенных светильника — в начале XX века. Предметы признали культурными ценностями.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Суд принял решение о конфискации товаров и обращении их в государственную собственность.
По согласованию с Министерством культуры Российской Федерации представители Уссурийской таможни передали ценные экспонаты в Историко-краеведческий музей Артемовского городского округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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