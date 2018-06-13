Культурные ценности, изъятые на границе, передали в музей уссурийские таможенники

Антикварные самовар и два бра, созданные более 100 лет назад, передали уссурийские таможенники в музей г. Артёма Приморского края. Незадекларированные культурные ценности обнаружили в багаже китайского туриста, который следовал на родину через пункт пропуска МАПП Пограничный Уссурийской таможни. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову, представителя Уссурийской таможни.

Как показала экспертиза, жаровый самовар произведен в конце XIX — начале XX века на фабрике А. Панфилова, а два настенных светильника — в начале XX века. Предметы признали культурными ценностями.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Суд принял решение о конфискации товаров и обращении их в государственную собственность.

По согласованию с Министерством культуры Российской Федерации представители Уссурийской таможни передали ценные экспонаты в Историко-краеведческий музей Артемовского городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]