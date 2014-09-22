США отметят юбилей "авиаперелета дружбы" в СССР изданием книги

США разработали концепцию программы празднования 30-летнего юбилея авиационного "Перелета дружбы" из поселка Нома (Аляска) в бухту Провидения (Чукотка). Одними из ключевых событий юбилея станут издание на русском языке книги об этом полете и визит ее автора на Дальний Восток, сообщает в четверг Генеральное консульство США во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, 14 июня 1988 года самолет компании Alaska Airlines совершил 379-километровый перелет через Берингов пролив, ознаменовавший открытие воздушной границы между СССР и США.

"Исторический "Перелет дружбы" отмечает сегодня 30-летний юбилей. В связи с этой датой Генеральное консульство США во Владивостоке планирует ряд мероприятий. Одно из ключевых событий юбилея - издание на русском языке книги "Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски", которую опубликовал в 2017 году в США участник "Перелета дружбы" Дэвид Рамсер. Спустя год издательство Университета Аляски выпускает эту книгу на русском языке", - говорится в сообщении.

Планируется, что Рамсер приедет на Дальний Восток, чтобы презентовать книгу в тех городах, где разворачиваются многие из описываемых событий. 9-21 июля он посетит Владивосток, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Магадан и Хабаровск, где выступит с презентациями и откроет фотовыставку.

Генконсульство отмечает, что в конце 1980-х - начале 1990-х годов Дэвид Рамсер работал пресс-секретарем двух губернаторов Аляски и участвовал во многих ключевых событиях того времени. Книга описывает ту роль, которую в процессе потепления отношений между двумя сверхдержавами сыграла народная дипломатия. Действия простых жителей двух стран, заинтересованных в развитии межрегиональных связей, помогли восстановить контакты коренных народностей Чукотки и Аляски.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]