Сотни владивостокцев готовы отдать свою кровь. Всемирный день донора краевая станция переливания встретила невероятным ажиотажем. Желающие сдать ценный биоматериал выстраивались в очередь. И как отмечают специалисты, больше половины из них на эту процедуру решились впервые. О новичках и почетных донорах — в следующем сюжете.

У входа в краевую станцию переливания крови живая стена. С самого утра — очередь. Такого ажиотажа среди доноров врачи не ожидали. Побит рекорд прошлого года. Сегодня поделиться своим кровным готовы около 300 человек. Почти половина из них — впервые укладываются в это кресло.

Артем Легостаев, донор: «Ожидал хуже, но все хорошо. Буду и дальше сдавать».

Новичков фотографируют на память, подбадривают и поздравляют. 10 минут и ценных 420 граммов уже в общей биокопилке. Георгий Завадский в день донора сдает кровь в юбилейный, 55-ый раз. Сегодня его донация особенная, у аппарата пробудет почти два часа.

Георгий Завадский, донор: «Это аппаратная сдача — тромобоцитоферез. Забор крови будет идти за один раз».

С завидной регулярностью в этом зале видят и депутата Законодательного собрания. Алексей Козицкий много лет поддерживает донорство.

Алексей Козицкий, донор, депутат ЗС ПК фракции «Справедливая Россия»: «У меня редкая группа крови, вторая отрицательная. Меня радует, что моя кровь кому-то поможет, например, онкобольным детям или при техногенных катастрофах».

Есть и среди доноров те, на кого равняются. Отличительный значок на лацкане в Приморье гордо носят более пяти тысяч человек.

Григорий Кулик, почетный донор России: «Я уже сбился со счета. Больше 100 раз. Еще в советское время начал».

Кровь из Владивостока ждут во всех больницах края. Но прежде чем биоматериал попадет к пациентам, он пройдет многоступенчатую проверку. Специалисты уверяют, при таком контроле, вероятность забора нечистой крови нулевая. Уже после для каждой порции — карантин и заморозка. В этих больших камерах при — 90 градусах Цельсия «неприкосновенный запас» может храниться до трех лет. Впрочем, запасов в избытке не бывает.

Ольга Горева, главный врач Краевой станции переливания крови: «В год 23.000 доноров приходит. Но сегодня работаем с тем, чтобы люди приходили не только в акции, но и постоянно».

Масштабную акцию поддержали доноры со всех районов Приморья. Сегодня кровь также сдают в Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске и Находке. И за каждой порцией — чья-то спасенная жизнь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]