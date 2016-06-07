Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:03
  0

Анонс на 15 июня

15 июня в 19.00 – библиотека «Бук» во Владивостоке (Светланская, 55) – встреча с московским режиссером театра Горького Вадимом Данцигером.

15 июня - во Владивостоке стартует купальный сезон.

15 июня в 14.30 Центр развития предпринимательства (ул. Запорожская, 77, бизнес-центр CITYHALL, 8 этаж, конференц-зал) проведет мастер-класс «Ораторское искусство». В качестве ведущего выступит Александр Поясок – тренер по ораторскому искусству и харизме. Вход свободный.

15 июня - г. Владивосток, Спортивная набережная (около фонтана) - Танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес». Начало в 18.00-19.00.

15-17 июня - г. Владивосток, теннисные корты «Тополиная аллея» - Летний турнир г. Владивостока по теннису.

15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

15 июня - День создания юннатского движения в России.

15 июня в 1984 году - День образования ГИМС МЧС России.

15 июня -  Всемирный день ветра.

15 июня — Праздник разговения — Ураза Байрам.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря