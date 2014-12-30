В Приморье отключат один из форматов телевидения
Телевизионное вещание в аналоговом формате в РФ, в том числе и в Приморье, будет сокращено с 1 января 2019 года. Об этом в среду, 13 июня, заявил глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.
«Просто государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек», — цитирует его «РИА Новости».
При этом Романченко отметил, что это коснется обязательных общедоступных каналов, а частные и региональные каналы могут продолжать работать в аналоговом вещании.
Новое цифровое вещание будет запущено в начале 2019 года и при помощи двух пакетов каналов (мультиплексов) охватит 98% населения.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Приморье полностью перейдет на цифровое телевидение к концу 2018 года".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.12.2017 Цифровое телевещание пришло в Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
-
01.09.2017 ГТРК "Владивосток" начинает тестовое цифровое вещание
-
24.08.2017 Региональные теленовости в цифровом формате станут доступны всем жителям Приморья
-
22.08.2017 ГТРК «Владивосток» переходит на цифровое вещание
-
02.03.2017 В детдоме Спасска-Дальнего установили оборудование для приема 10 цифровых телеканалов
-
30.12.2014 700 тысяч приморцев смогут смотреть еще 10 бесплатных цифровых каналов
Добавить комментарий