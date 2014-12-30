В Приморье отключат один из форматов телевидения

Телевизионное вещание в аналоговом формате в РФ, в том числе и в Приморье, будет сокращено с 1 января 2019 года. Об этом в среду, 13 июня, заявил глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

«Просто государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Романченко отметил, что это коснется обязательных общедоступных каналов, а частные и региональные каналы могут продолжать работать в аналоговом вещании.

Новое цифровое вещание будет запущено в начале 2019 года и при помощи двух пакетов каналов (мультиплексов) охватит 98% населения.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Приморье полностью перейдет на цифровое телевидение к концу 2018 года".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]