Сергей Лукьяненко: "Романтическая фантастика правит бал на фантастическом рынке"
"Вести: Приморье. Интервью" с писателем Сергеем Лукьяненко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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