Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:32
  0

В Приморье осужден гражданин КНР за попытку дать взятку таможеннику

В Приморье осужден гражданин КНР за попытку дать взятку таможеннику

Хасанским районным судом Приморского края постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Китайской Народной Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

В суде установлено, что виновный предложил сотруднику таможенного органа денежные средства в размере 40 тыс. рублей, чтобы получить со склада временного хранения товары, на которые у него отсутствовали документы о праве собственности. Должностное лицо таможни взятку принять отказался.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря