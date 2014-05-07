В Приморье осужден гражданин КНР за попытку дать взятку таможеннику
Хасанским районным судом Приморского края постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Китайской Народной Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
В суде установлено, что виновный предложил сотруднику таможенного органа денежные средства в размере 40 тыс. рублей, чтобы получить со склада временного хранения товары, на которые у него отсутствовали документы о праве собственности. Должностное лицо таможни взятку принять отказался.
С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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