Судебные приставы взыскали с администрации сельского поселения в Приморье 600 тысяч рублей

В отделе судебных приставов по Анучинскому району на исполнении находились 12 исполнительных производств в отношении Анучинского сельского поселения о создании условий для забора воды из источников наружного водоснабжения в целях оперативного пожаротушения. Поскольку требования исполнительных документов не были выполнены в установленный срок, судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству. В общей сложности сумма исполнительского сбора составила 600 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

В ходе одного из заседаний Думы Анучинского района, на котором присутствовала начальник отдела судебных приставов по Анучинскому району Галина Барабаш, администрацией Анучинского района было принято решение о выделении средств на выплату денежного взыскания за неисполнение судебных решений.

Исполнительский сбор должником выплачен в полном объеме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]