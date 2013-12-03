Судебные приставы взыскали с администрации сельского поселения в Приморье 600 тысяч рублей
В отделе судебных приставов по Анучинскому району на исполнении находились 12 исполнительных производств в отношении Анучинского сельского поселения о создании условий для забора воды из источников наружного водоснабжения в целях оперативного пожаротушения. Поскольку требования исполнительных документов не были выполнены в установленный срок, судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству. В общей сложности сумма исполнительского сбора составила 600 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
В ходе одного из заседаний Думы Анучинского района, на котором присутствовала начальник отдела судебных приставов по Анучинскому району Галина Барабаш, администрацией Анучинского района было принято решение о выделении средств на выплату денежного взыскания за неисполнение судебных решений.
Исполнительский сбор должником выплачен в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.01.2014 Свыше 9 тысяч приморских должников не смогли выехать за пределы РФ в 2013 году
-
30.03.2018 Таксист-лихач из Арсеньева получил 2 суток административного ареста
-
24.02.2018 Судебные приставы вынесли имущество нескольких жителей п. Трудовое
-
03.12.2013 Более 8 тысяч приморцев не смогут выехать за границу
-
04.12.2013 Судебные приставы: Граждане Узбекистана встретят Новый год дома
-
19.02.2018 Празднование Нового года на родине обошлось гражданину КНР в 5,5 млн рублей
Добавить комментарий