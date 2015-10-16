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Полиция Владивостока ищет криптовалютных мошенников

Полиция Владивостока ищет криптовалютных мошенников

Фото: 3DNews

В полицию с сообщением о мошеннических действиях в интернете обратился житель Владивостока. По словам 25-летнего пострадавшего, он решил купить биткоины. Продавец, которого молодой человек нашел на одном из сайтов, попросил аванс за продажу криптовалюты. Когда покупатель перевел незнакомцу 50 тысяч рублей, последний заявил, что денег не хватает, для завершения всех необходимых операций нужны дополнительные средства. Доверчивый горожанин перечислил мошеннику в общей сложности более 200 тысяч рублей. После получения суммы «продавец» отключил телефон и перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Молодой человек указал номер банковского счета и попросил привлечь мошенника к ответственности. По факту случившегося проводится проверка. Личность подозреваемого в преступлении устанавливается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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