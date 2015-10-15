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Утки-мандаринки в пригороде Владивостока обзавелись потомством

Утки-мандаринки в пригороде Владивостока обзавелись потомством

Фото: Vl.ru

Утки-мандаринки, облюбовавшие весной речку Соленую в пригороде Владивостока, обзавелись потомством. Маленькие утята под чутким надзором мам сейчас учатся плавать и добывать себе еду.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, мандаринки опекают своих малышей и прячут их при приближении к водоему человека. Обычно они скрываются в кустах вдоль реки, либо же селятся в корягах, торчащих из воды. Заметить их здесь довольно сложно — серые птенцы полностью сливаются с цветом дерева. Однако маленькие утята, словно дети, усидеть на одном месте долго не могут, и через некоторое время у берега можно заметить шевеление. Затем несколько птенцов появляются на воде.

Примечательно, что одна самка может откладывать в среднем по 8-12 яиц, но мама-героиня вывела сразу 17 утят.

Увидеть краснокнижных птиц в Приморье можно будет до самых заморозков. На зимовку мандаринки отправятся в Японию, Корею и Юго-Восточную Азию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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