Утки-мандаринки в пригороде Владивостока обзавелись потомством
Утки-мандаринки, облюбовавшие весной речку Соленую в пригороде Владивостока, обзавелись потомством. Маленькие утята под чутким надзором мам сейчас учатся плавать и добывать себе еду.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, мандаринки опекают своих малышей и прячут их при приближении к водоему человека. Обычно они скрываются в кустах вдоль реки, либо же селятся в корягах, торчащих из воды. Заметить их здесь довольно сложно — серые птенцы полностью сливаются с цветом дерева. Однако маленькие утята, словно дети, усидеть на одном месте долго не могут, и через некоторое время у берега можно заметить шевеление. Затем несколько птенцов появляются на воде.
Примечательно, что одна самка может откладывать в среднем по 8-12 яиц, но мама-героиня вывела сразу 17 утят.
Увидеть краснокнижных птиц в Приморье можно будет до самых заморозков. На зимовку мандаринки отправятся в Японию, Корею и Юго-Восточную Азию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.05.2016 Владивосток облюбовали краснокнижные утки мандаринки
-
15.10.2015 В пригороде Владивостока на реке Соленой поселились краснокнижные пернатые
-
17.04.2018 Бухты Владивостока покрылись толстым слоем мазута
-
16.04.2018 Весенние ясли для земноводных работают в океанариуме на о. Русский
-
16.04.2017 Поселившихся во Владивостоке уток-мандаринок надо спасать
-
01.03.2017 Первые стаи перелетных птиц замечены в Лазовском заповеднике
Добавить комментарий