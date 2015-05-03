Девушку-"сталкера" задержали в Приморье

Сотрудники полиции разыскали пропавшую школьницу в Лесозаводске Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Лесозаводский».

13 июня в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о пропавшей 15-летней девочке. Установлено, что днем несовершеннолетняя ушла гулять и не вернулась домой ночевать. После самостоятельных поисков родители заявили в полицию о пропаже дочери. Полицейскими были организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней. П

роверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания. В результате проведения поисковых мероприятий пропавшая девочка была найдена в районе улицы Челюскина. Она пояснила, что бродила по заброшенным и недостроенным зданиям города*.

Школьница на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено. Его жизнь и здоровье вне опасности. Со школьницей и ее матерью инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

*-Сталкер — человек, посещающий и исследующий заброшенные места.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]