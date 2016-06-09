Почти 260 тысяч штрафов за превышение скорости выписано в Приморье с начала года
Благодаря радарным комплексам в регионе с начала года зафиксировано почти 260 тысяч нарушений скоростного режима, сумма штрафов приблизилась к 140 млн рублей.
Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, в регионе действует 61 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушения скоростного режима.
«Данное оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря комплексам в Приморье с начала года выписано уже почти 260 тысяч штрафов на общую сумму около 140 миллионов рублей», – прокомментировали в ведомстве.
В департаменте добавили, что только за неделю, с конца мая – начала июня, в крае выявлено почти 10 тысяч нарушений на сумму более 5 миллионов рублей.
По словам специалистов, введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволило снизить аварийность на дорогах края. С 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий неуклонно снижается. Только за 2017 год благодаря фоторадарным комплексам удалось ликвидировать три очага аварийности в крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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