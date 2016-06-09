Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:09
  0

Почти 260 тысяч штрафов за превышение скорости выписано в Приморье с начала года

Почти 260 тысяч штрафов за превышение скорости выписано в Приморье с начала года

Фото: transinfonews.by

Благодаря радарным комплексам в регионе с начала года зафиксировано почти 260 тысяч нарушений скоростного режима, сумма штрафов приблизилась к 140 млн рублей.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, в регионе действует 61 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушения скоростного режима.

«Данное оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря комплексам в Приморье с начала года выписано уже почти 260 тысяч штрафов на общую сумму около 140 миллионов рублей», – прокомментировали в ведомстве.

В департаменте добавили, что только за неделю, с конца мая – начала июня, в крае выявлено почти 10 тысяч нарушений на сумму более 5 миллионов рублей.

По словам специалистов, введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволило снизить аварийность на дорогах края. С 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий неуклонно снижается. Только за 2017 год благодаря фоторадарным комплексам удалось ликвидировать три очага аварийности в крае.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря