Почти 260 тысяч штрафов за превышение скорости выписано в Приморье с начала года

Благодаря радарным комплексам в регионе с начала года зафиксировано почти 260 тысяч нарушений скоростного режима, сумма штрафов приблизилась к 140 млн рублей.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, в регионе действует 61 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушения скоростного режима.

«Данное оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря комплексам в Приморье с начала года выписано уже почти 260 тысяч штрафов на общую сумму около 140 миллионов рублей», – прокомментировали в ведомстве.

В департаменте добавили, что только за неделю, с конца мая – начала июня, в крае выявлено почти 10 тысяч нарушений на сумму более 5 миллионов рублей.

По словам специалистов, введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволило снизить аварийность на дорогах края. С 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий неуклонно снижается. Только за 2017 год благодаря фоторадарным комплексам удалось ликвидировать три очага аварийности в крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]