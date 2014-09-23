Абэ и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке
Правительство Японии в качестве основного варианта проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году рассматривает площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, премьер Японии регулярно посещает ВЭФ, и в 2018 году его визит во Владивосток также должен пройти по плану. Между тем, как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и лидер КНДР получил приглашение посетить Россию, площадка ВЭФ предложена как один из вариантов. Тем не менее, по словам Пескова, точных деталей возможного визита Ким Чен Ына в РФ пока нет.
Ранее Kyodo информировало, что Ким Чен Ын во время состоявшегося в Сингапуре 12 июня саммита с президентом США Дональдом Трампом заявил о возможности провести двусторонние переговоры с японским премьером.
За счет встречи Абэ и Ким Чен Ына Япония рассчитывает достичь прогресса в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.06.2018 Путин пригласил Ким Чен Ына во Владивосток
-
02.06.2018 Путин может встретится с Ким Чен Ыном во Владивостоке
-
04.09.2017 Путин в беседе с Абэ призвал не поддаваться эмоциям в связи с испытаниями в КНДР
-
28.07.2016 Путин и Абэ встретятся в сентябре во Владивостоке
-
16.06.2016 Председатель Госдумы РФ пригласил японскую делегацию на ВЭФ во Владивосток
-
23.09.2014 Япония отозвала приглашение Путину посетить Токио
Добавить комментарий