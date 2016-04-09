«Вести: Приморье»: Новый мост появится в Приморье
Да будет мост! На автотрассе Владивосток—Находка началась долгожданная стройка. В Новолитовске на месте рухнувшего приступили к постройке нового. Когда поедем по новому мосту? Об этом расскажут наши корреспонденты в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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