«Вести: Приморье»: Новый мост появится в Приморье

Да будет мост! На автотрассе Владивосток—Находка началась долгожданная стройка. В Новолитовске на месте рухнувшего приступили к постройке нового. Когда поедем по новому мосту? Об этом расскажут наши корреспонденты в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]