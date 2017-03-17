Отловленную возле приморского села амурскую тигрицу с тигрятами переселили в новый просторный вольер

«Шикарные апартаменты», в которых ранее обитали тигр Сайхан и тигрица из Лазо, пустовали недолго. В просторный вольер площадью 1,2 га переехала тигриная семейка - тигрица и два её тигренка, отловленные у села Алексей-Никольское в феврале-марте 2018 года, которые сейчас обитают в МРОО «Центр «Тигр» и находятся под опекой Центра «Амурский тигр».

Как сообщили в центре "Амурский тигр", семейка с интересом обследовала новую жилплощадь и с удовольствием полакомились крольчатиной. Перед тем, как переместить тигров в вольер, были выпущены кролики, охоту на которых тигры устроили сразу же.

«Несмотря на то, что решение о судьбе тигров ещё окончательно не принято, все же необходимо позволить животным находиться в более просторных условиях. Даже если со временем будет принято решение самку и тигрят разлучить, тот опыт, который они успеют совместно получить в вольере в будущем для юных хищников будет бесценным. К сожалению, при перемещении в более просторный вольер проблемы тигрицы стали ещё больше очевидными. Причина их пока до конца не понятна. Печально, что остается мало шансов на то, что мы и тигрица сможем их решить», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

За весну тигрята, которым ещё не дали имена, заметно подросли и окрепли.

Специалисты отмечают, что юные тигрицы по-прежнему осторожны и большую часть времени проводят в зарослях. Когда начинается охота на копытных, инициативу берет мать, а если добыча небольшого размера, то молодые хищницы справляются самостоятельно. После охоты добыча перетаскивается в густые заросли и все семейство исчезает из виду.

«Более просторный вольер позволит наблюдать животных в условиях, наиболее приближенных к естественным, вследствие чего можно будет быстрее и полнее сделать выводы о возможности их выпуска. А освободившиеся вольеры за это время пройдут плановую ревизию, и необходимую модернизацию. Будем надеяться, что в ближайшее время специалисты примут консолидированное решение о судьбе тигрицы-мамы», - комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Напомним, что в начале года тигрица повадилась охотиться на собак из села Алексей-Никольское, и по этой причине была изъята 2 февраля. Однако специалисты сразу определили, что собак она добывала для тигрят. Малышки отловлены 20 февраля и 8 марта и также помещены в центр реабилитации.

«Поведение конфликтной тигрицы вызывает вопросы, поэтому мониторинг за ее действиями продолжается. На многие вопросы мы пока так и не получили ответы. Например, почему ее поведение такое волнообразное: то она активна, то пассивна и так далее. Поэтому решение о дальнейшей судьбе матери-хищницы еще непринято», - комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Специалисты отмечают, если тигрица будет и впредь проявлять материнскую заботу и её поведение не вызовет у специалистов сомнений, тогда семейство в полном составе будет выпущено в наиболее благоприятном ареале. Если же поведение тигрицы вызовет вопросы, тогда маму и детенышей придется разлучить. Тигрята пройдут курс реабилитации и будут выпущены, а тигрица навсегда останется жить в неволе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]