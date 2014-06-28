Россия-Саудовская Аравия (онлайн)
14 июня 2018 года на стадионе "Лужники" состоится стартовый матч Чемпионата мира по футболу 2018 между хозяевами турнира -сборной России и Саудовской Аравии. Начало в 18:00 по московскому времени (01.00 15 июня по Владивостоку).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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