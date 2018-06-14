Болельщики сборной России болеют за свою команду на центральной площади Владивостока (фото)
Самые преданные болельщики сборной России по футболу собрались ночью 15 июня на центральной площади Владивостока , чтобы следить ща телетрансляций матча Россия- Саудовская Аравия из Москвы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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