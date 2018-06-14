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Болельщики сборной России болеют за свою команду на центральной площади Владивостока (фото)

Болельщики сборной России болеют за свою команду на центральной площади Владивостока (фото)

Самые преданные болельщики сборной России по футболу собрались ночью 15 июня на центральной площади Владивостока , чтобы следить ща телетрансляций матча Россия- Саудовская Аравия из Москвы.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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