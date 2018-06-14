Мотоциклист "притер" огромный джип в Чугуевке (фото)
Мотоциклист влетел в крутой джип в селе Чугуевка,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv.
Байкера с травмами увезли больницу, все остальные невредимы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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