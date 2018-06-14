Мотоциклист "притер" огромный джип в Чугуевке (фото)

Мотоциклист влетел в крутой джип в селе Чугуевка,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv.

Байкера с травмами увезли больницу, все остальные невредимы.

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv) 14 Июн 2018 в 6:06 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]