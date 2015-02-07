Правительство предложило повысить пенсионный возраст
Правительство РФ выступило в четверг с предложением поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров назвал предлагаемые решения непростыми, но необходимыми.
Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что 16 июня предлагаемый правительством законопроект будет обсуждаться на встрече Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документ в самое ближайшее время будет передан на рассмотрение в Госдуму, добавил он.
Законодатели планируют обсудить предложения правительства по пенсионному возрасту с регионами и экспертами, сообщил глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов. Целью реформы должно быть повышение благосостояния пенсионеров, добавил он.
Эксперты полагают, что пенсионная реформа поможет решить некоторые проблемы, но следует скорректировать терминологию и убрать, в частности, "обидные для граждан" определения "пенсия по старости" и "период дожития".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.06.2018 Пенсионный возраст мужчин повысят на 5 лет, женщин - на 8 лет - РБК
-
07.02.2015 Минфин предлагает увеличить пенсионный возраст до 63 лет
-
17.05.2018 Правительство проведет совещание о повышении пенсионного возраста в России
-
17.02.2015 Минфин готовится ввести "пенсионный" налог
-
27.09.2015 Повышение пенсионного возраста возможно в перспективе после широкого обсуждения
-
15.04.2015 Силуанов призвал повысить пенсионный возраст
Добавить комментарий