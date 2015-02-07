Правительство предложило повысить пенсионный возраст

Правительство РФ выступило в четверг с предложением поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров назвал предлагаемые решения непростыми, но необходимыми.

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что 16 июня предлагаемый правительством законопроект будет обсуждаться на встрече Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документ в самое ближайшее время будет передан на рассмотрение в Госдуму, добавил он.



Законодатели планируют обсудить предложения правительства по пенсионному возрасту с регионами и экспертами, сообщил глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов. Целью реформы должно быть повышение благосостояния пенсионеров, добавил он.

Эксперты полагают, что пенсионная реформа поможет решить некоторые проблемы, но следует скорректировать терминологию и убрать, в частности, "обидные для граждан" определения "пенсия по старости" и "период дожития".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]