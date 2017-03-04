Мундиаль впервые проводится в нашей стране. И россияне от Калининграда до Владивостока будут следить за успехами национальной сборной. Но, конечно же, самые преданные болельщики — это те, кто является будущим отечественного футбола.

Они уже в предвкушении чемпионата! На тренировке даже разделились на две сборные. Россия против Бразилии. Друг дружку называют именами своих кумиров. Уникальная возможность увидеть, как «Головин» и «Смолов» обводят «Марсело» и «Неймара».

Маленьким приморцам посмотреть игры Мундиаля будет не так-то просто. Трансляции идут не в самое удобное для Дальнего Востока время. У юных любителей футбола остается лишь один выход.

Максим Кондаков, воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия»: «Попробую упросить маму, чтобы она разрешила встать рано утром или поздно ночью. И буду смотреть матчи моих любимых команд».

У каждого из этих мальчишек свои любимые команды. Но за сборную родной страны болеть будут все без исключения.

Максим Кондаков, воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия»: «За Россию, потому что я русский. Это мое сердце. А за Францию — у них состав хороший и нравится стиль игры».

Артем Камбаров, воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия»: «За Россию, потому что это наша страна, их надо поддерживать. За Бразилию — у них хорошие исполнители и надо их поддержать, потому что они тогда проиграли 7:1».

Глеб Зорин, воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия»: «За Россию — это родная страна. Исландия мне нравится. Не с таким уж хорошим подбором игроков они стараются, играют».

Игру российской команды, а также ее шансы на чемпионате, они оценивают с холодной рассудительностью и профессионализмом, которые несвойственны и многим взрослым.

Артем Камбаров, воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия»: «У нас быстрые фланги в сборной! Это Жирков и Самедов. Мне кажется, будут чаще играть через фланги. Поэтому фланги больше всего принесут нам пользу».

В каждом матче чемпионата игроки нашей сборной должны помнить, что они выходят на поле в первую очередь вот для этих мальчишек, для тех, кого смело можно назвать будущим отечественного футбола.

Семен Сухинин, воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия»: «Живу футболом! Занимаюсь им всегда, каждый день».

Даниил Самаркин, воспитанник детско-юношеской футбольной школы «Луч-Энергия»: «Футбол для меня не только спорт — это вообще вся жизнь. Потому что я хочу стать футболистом».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]