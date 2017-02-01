В Арсеньеве сгорела баня
В ночь на 14 июня в 00.36 в пожарно-спасательную службу города Арсеньева поступила информация о том, что на улице Заводская горит баня.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в считанные минуты к указанному месту прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки установлено, что горят: парилка, предбанник и крыша строения.
В 00.42 пожар был локализован, в 02.30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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