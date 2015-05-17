Специалисты управления Росреестра отмечают значительный рост ипотечных сделок в крае

Специалисты управления Росреестра по Приморскому краю отмечают значительный рост ипотечных сделок в крае — почти десять тысяч с начала года. Это почти на 40% больше, чем прошлом году. Также приморцы активно пользуются электронными услугами Росреестра. В связи с этим специалисты провели семинар по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и земельные участки. На семинаре обсудили и многие другие актуальные правовые вопросы.

Софья Новикова, помощник руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю: «Участники обсудили проблемные вопросы регистрации договоров участия в долевом строительстве, а также ответили на практические вопросы регистрации договоров ипотеки».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]