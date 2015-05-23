Во Владивостоке пройдет массовый заплыв вокруг мыса Басаргина

16 июня во Владивостоке пройдет традиционный заплыв вокруг мыса Басаргина. В нем примут участие более 50 спортсменов. Длина дистанции, которую предстоит преодолеть пловцам, составит 5 километров. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, безопасность участников на акватории будет обеспечивать ГИМС МЧС России по Приморскому краю, Тихоокеанский флот и Федерация подводного спорта Приморского края.

Главный судья заплыва - Дмитрий Анашкин.

Торжественное открытие соревнований на пляже бухты Патрокл в 11.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]