Во Владивостоке пройдет массовый заплыв вокруг мыса Басаргина
16 июня во Владивостоке пройдет традиционный заплыв вокруг мыса Басаргина. В нем примут участие более 50 спортсменов. Длина дистанции, которую предстоит преодолеть пловцам, составит 5 километров. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, безопасность участников на акватории будет обеспечивать ГИМС МЧС России по Приморскому краю, Тихоокеанский флот и Федерация подводного спорта Приморского края.
Главный судья заплыва - Дмитрий Анашкин.
Торжественное открытие соревнований на пляже бухты Патрокл в 11.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.06.2018 Владивостокцев приглашают на массовый заплыв вокруг мыса Басаргина
-
10.09.2017 Массовый заплыв «Дружба» состоится в Приморье
-
13.06.2017 Массовый тренировочный заплыв прошел вдоль мыса Басаргина во Владивостоке
-
10.06.2017 Во Владивостоке состоится массовый заплыв вдоль мыса Басаргина
-
06.05.2016 В воскресенье жители Владивостока увидят «Победный заплыв»
-
23.05.2015 Во Владивостоке проведут тренировку перед марафонским заплывом «Амурский залив-2015»
Добавить комментарий