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Во Владивостоке пройдет массовый заплыв вокруг мыса Басаргина

Во Владивостоке пройдет массовый заплыв вокруг мыса Басаргина

Фото: Администрация г. Владивостока

16 июня во Владивостоке пройдет традиционный заплыв вокруг мыса Басаргина. В нем примут участие более 50 спортсменов. Длина дистанции, которую предстоит преодолеть пловцам, составит 5 километров. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, безопасность участников на акватории будет обеспечивать ГИМС МЧС России по Приморскому краю, Тихоокеанский флот и Федерация подводного спорта Приморского края.

Главный судья заплыва - Дмитрий Анашкин.

Торжественное открытие соревнований на пляже бухты Патрокл в 11.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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