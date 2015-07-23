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Бригады рабочих устраняют повреждения в резервуарах насосных станций в районе Патрокла

Бригады рабочих устраняют повреждения в резервуарах насосных станций в районе Патрокла

Фото: Администрация г. Владивостока

Дефекты емкостных резервуаров на канализационных насосных станциях у безымянного озера в микрорайоне Патрокл обнаружены во время производства ремонтных работ на объекте. В данный момент устранением повреждений занимаются дополнительные бригады рабочих КГУП «Приморский водоканал».

Как сообщили в администрации Владивостока, при выполнении работ по ремонту КНС специалисты выявили отсутствие герметичности емкостных резервуаров. Из-за этого насосные станции сейчас не заработают, понадобится дополнительное время для их устранения. Создана еще дополнительная бригада рабочих, заказаны недостающие детали. Планируется запустить в работу КНС к началу июля.

Параллельно процессу запуска КНС идут работы по ликвидации последствий загрязнения озера. В него залито 400 литров препарата, который содержит микроорганизмы, способные предотвратить неприятный запах. Как рассказали в ООО «Приморский ЭМ-центр» (компании, которая откликнулась на призыв главы Владивостока помочь решить проблему «зловонного озера»), в препарате находятся экологически чистые природные микроорганизмы, которые есть в организме человека, а также молочнокислые, фотосинтезирующие бактерии и дрожжи. Утилизация нечистот происходит при помощи бактерий: одни «поедают» других, то есть одни бактерии являются пищей для других.

Напомним, не переданные на баланс вышедшие из строя канализационно-насосные станции несколько лет приводили к загрязнению безымянного озера возле жилого микрорайона. Сейчас брошенные канализационные сети оформляются в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество для последующей передачи на баланс Приморского края и в управление «Приморского водоканала». Краевая организация пошла навстречу и параллельно этому процессу приступила к ремонту канализационных насосных станций.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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