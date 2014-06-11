В Уссурийске определен первый 100-балльник по ЕГЭ

В Уссурийске уже известны результаты ЕГЭ по информатике, географии, математике (профильный и базовый уровни). Определен первый выпускник, который набрал в этом году 100 баллов. Это учащийся МБОУ СОШ №130, получивший высший балл по информатике и ИКТ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО.

В этом году базовую математику одиннадцатиклассники сдали лучше, чем прошлогодние выпускники. Минимальный балл не набрали 1,3% от общего количества сдающих. Что касается профильного уровня математики, то результаты оказались чуть хуже по сравнению с прошлым годом, его не сдали 13,6% выпускников. Тот, кто не набрал минимальный балл по этому обязательному предмету, сможет пересдать экзамен в резервный день – 25 июня, только в том случае если он наберет минимальный балл по русскому языку. Если же этот выпускник не пройдет минимальный порог и по русскому языку, то он сможет пересдать оба обязательных экзамена только осенью.

14 июня в четырех школах Уссурийского городского округа состоялся ЕГЭ по обществознанию, экзамен сдавали 557 человек. На его выполнение отводилось 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимум для ЕГЭ по обществознанию – 42 балла. Результаты экзамена станут известны не менее через десять дней после сдачи.

Как отметили в управлении образования и молодежной политики администрации УГО, экзамен прошел без нарушений и технических сбоев.

Следующие экзамены по биологии и английскому языку (письменному) пройдут в понедельник, 18 июня. Биологию будут сдавать 186 человек, а английский – 123. Последние экзамены по физике и литературе пройдут 20 июня.

Отметим, для сдачи ЕГЭ в Уссурийском городском округе зарегистрировались 1179 человек. Его сдают не только выпускники этого года, но и прошлых лет, а также воспитанники Суворовского училища и выпускники колледжей. Пункты сдачи ЕГЭ определены в шести средних школах округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]