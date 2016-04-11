Скандальный фильм о загадочном подводном грибе увидят приморцы

ГТРК «Владивосток» продолжит знакомить зрителей с работами 14-го международного кинофестиваля «Человек и море» на телеканалах «Россия-24» и «Восток-24». В этом году показ документальных картин побил все рекорды. Фильмов, которые заслуживают внимания, хватило бы, по мнению жюри, не на один фестиваль. Корреспондент ГТРК «Владивосток» Елена Штылина представила документальный проект «Вторжение». В кадре — уникальные акватории бухты Троицы и поиск загадочного сверхопасного подводного гриба. Вторжение возбудителя опасной инфекции в воды дальневосточного бассейна, который обнаружили ученые ДВО РАН, стало поводом для сложного конфликта с Роспотребнадзором.

Документальный фильм Елены Штылиной об этой опасной ситуации смотрите в субботу, 16 июня, на телеканале «Россия 1» в 9 часов 20 минут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]