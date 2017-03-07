Экипаж новейшего корвета «Совершенный» ТОФ приступил во Владивостоке к сдаче первой курсовой задачи
Экипаж новейшего корвета «Совершенный» ТОФ приступил во Владивостоке к сдаче первой курсовой задачи, подготовку экипажа корабля оценил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
В ближайшие дни в рамках курсовой задачи К-1 экипаж «Совершенного» отработает организацию противовоздушной обороны и борьбу за живучесть корабля в условиях стоянки, организацию противоподводно-диверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения.
Учитывая важность события, на корабль вместе с группой офицеров управления флота прибыл командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Командующий ТОФ осмотрел корабль, заслушал командование Приморской флотилии разнородных сил, соединения надводных кораблей и командира корвета.
По итогам первого дня приема задачи проверяющие отметили хорошее знание своих функциональных обязанностей экипажем, организацию и умелые действия личного состава в ходе учения по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря и швартовов.
Курсовая задача К-1 — важнейший раздел в программе подготовки одиночного корабля. Она предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы.
Прием задачи завершится строевым смотром.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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