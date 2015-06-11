Беспрецедентные меры предпринимаются в Приморье для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот

Сегодня, 15 июня, в студии ГТРК "Владивосток" интервью программе "Вести: Приморье" дала временно исполняющий обязанности вице-губернатора края Ирина Мануйлова. Речь шла об обеспечении жильём детей-сирот. Сегодня в Приморье администрация края по инициативе главы региона Андрея Тарасенко предпринимает беспрецендентные за последние годы усилия для того, чтобы снизить остроту этой проблемы. В бюджете края на этот год запланировано выделение 1 миллиарда рублей для выполнения требований закона о предоставлении жилья детям-сиротам. Но как на инициативы власти реагируют застройщики жилья и какие ещё есть преграды на пути решения этой проблемы. Интервью с Ириной Мануйловой смотрите сегодня, 15 июня, в 22.00 на телеканале "Россия-24. Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]