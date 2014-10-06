"Вести: Приморье": Стартовал купальный сезон. Когда во Владивосток придет долгожданное тепло
15 июня во Владивостоке стартовал купальный сезон. Правда желающих окунуться пока немного - погода в краевой столице далеко не летняя. Уже неделю температура воздуха не поднимается выше 15 градусов. С чем связано июньское похолодание и когда владивостокцы дождутся летней погоды, узнала корреспондент программы "Вести: Приморье" Татьяна Дубко. Её репортаж с комментариями специалистов Примгидромета смотрите сегодня, 15 июня, в 21.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.10.2017 Во Владивостоке стартовал отопительный сезон
-
19.06.2017 Акулы открыли "купальный сезон" в акваториях Приморья
-
21.09.2015 Во Владивостоке официально закрыт купальный сезон
-
14.06.2015 Анонс на 15 июня
-
29.05.2015 Владивосток ждет дождливое начало лета
-
06.10.2014 В Приморье стартовал отопительный сезон
Добавить комментарий