"Вести: Приморье": Стартовал купальный сезон. Когда во Владивосток придет долгожданное тепло

15 июня во Владивостоке стартовал купальный сезон. Правда желающих окунуться пока немного - погода в краевой столице далеко не летняя. Уже неделю температура воздуха не поднимается выше 15 градусов. С чем связано июньское похолодание и когда владивостокцы дождутся летней погоды, узнала корреспондент программы "Вести: Приморье" Татьяна Дубко. Её репортаж с комментариями специалистов Примгидромета смотрите сегодня, 15 июня, в 21.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]